Hamann zu den Rangnick-Gerüchten auf Schalke: "Ist für mich die Ideallösung"

Ein weiterer Name, der in Gelsenkirchen gehandelt wird, ist der von Markus Krösche. Der 40-Jährige ist aktuell Sportdirektor bei RB Leipzig. Einen Wechsel zu Schalke kann sich Hamann nur schwer vorstellen. "Natürlich ist Schalke eine Marke, es erschließt sich mir aber nicht, warum Markus Krösche aus Leipzig weggehen sollte", sagte Hamann. "Es ist nicht in Stein gemeißelt dass wir die in zwei bis drei Jahren in der Bundesliga wiedersehen." In Leipzig hätte die Krösche die Chance auf den Meistertitel und dauerhaft in der Champions League zu spielen.