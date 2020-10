Derby zwischen HSV und FC St. Pauli: So ticken die Trainer Daniel Thioune und Timo Schultz

Man kennt sich. "Seit einer halben Ewigkeit", sagt Timo Schultz (43). "Wir haben oft die Klingen gekreuzt, in der 2. und 3. Liga", sagt Daniel Thioune (46), "wir haben sogar gemeinsam für den VfB Lübeck gespielt unter Dieter Hecking, vom dem wir viel mitnehmen durften." Aber als Trainer haben sie sich noch nie gegenübergestanden, so Schultz: "Das wird also eine Premiere sein."

In diesem Sinne: Vorhang auf. Am Freitag um 18.30 Uhr im Volksparkstadion steht Thioune versus Schultz auf dem Spielplan der 2. Bundesliga, HSV gegen St. Pauli. Das Hamburger Lokalderby. "Das Kribbeln ist da", meint Pauli-Trainer Schultz. "Ich freue mich, dass ich Timo am Freitag als Gegner gegenüber habe", so HSV-Coach Thioune.

Zwei Newcomer auf den wichtigsten Trainerposten in Hamburg. Zwei Coaches mit einem vergleichbaren Karriereweg. Es ist schon erstaunlich, dass diese beiden in ihren Strukturen, Ansprüchen und Möglichkeiten so unterschiedlichen Klubs ähnliche Konzepte gefahren haben. Beim HSV sollte ab Sommer 2019 der erfahrene Trainer Dieter Hecking (56) den Wiederaufstieg erzwingen, beim FC St. Pauli schon ein halbes Jahr vorher zum Ende der Saison 2018/2019 der ebenfalls erfahrene Jos Luhukay (57) noch die Minimalchance auf den Aufstieg ergreifen. Beide sind grandios gescheitert.

Alles, nur kein "Weiter so" Und die Klub-Verantwortlichen dachten um. Statt Routine war Frische gefragt. Alles, nur kein "Weiter so". Es ist kein Geheimnis, dass der beim VfL Osnabrück erfolgreiche Thioune auch bei St. Pauli oben auf der Liste stand, sich dann aber für den HSV entschied. Schultz soll beim HSV nach Informationen der Bild als Co-Trainer im Gespräch gewesen sein.

Beide gestalteten in ihren Trainerteams den Neuanfang durchaus symbolisch komplett neu. Schultz teilte beim FC St. Pauli der Vereinslegende André Trulsen mit, dass er keine Verwendung für ihn habe, und holte zwei 27 Jahre alte Trainertalente als Assistenten. ­Thi­o­une konnte mit Heckings Assistenten Tobias Schwein­stei­ger nichts anfangen.

Der Start von Schultz war als Klubikone einfacher als der von Thioune. So mancher HSV-Fan konnte mit dem Osnabrücker wenig bis nichts anfangen. Vorbehalte waren zu hören. Dabei, sagt Schultz, "spricht Daniels Arbeit für sich. Er hat in Osnabrück eine Drittligamannschaft übernommen, die unter ferner liefen war, hat dann den Aufstieg geschafft und es dann geschafft, die Mannschaft in der 2. Liga zu etablieren."

Thioune gibt das Kompliment gerne zurück: „Über die Jahre habe ich gesehen, wie Timo als Trainer gereift ist. Er hat eine Idee von Fußball, kann Menschen entwickeln, kann Fußballer entwickeln.“ Denn natürlich hat der HSV-Trainer den lokalen Konkurrenten genau beobachtet: „Sie haben gezeigt, dass sie Nehmerqualitäten besitzen und in der Lage sind, Spiele zu drehen.“

Wird es ein Derby auf Augenhöhe? St. Paulis Trainer erwartet ein „Spiel auf Augenhöhe. Wir können für den HSV eklig werden, wenn wir unsere Stärken abrufen.“ Eine davon ist die Unberechenbarkeit. „Wir sind stark, wenn wir Unordnung kreieren können“, sagt Schultz. Ob Dreier- oder Viererkette, die Flexibilität ist groß. So ähnlich ist auch der HSV erfolgreich, ganz nach dem Forrest-Gump’schen-Pralinenschachtelprinzip: "Du weißt nie, was du kriegst."

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©