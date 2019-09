Aufstellung fix! So spielt der HSV im Stadtderby beim FC St. Pauli

Das Highlight des sechsten Spieltags in der 2. Bundesliga kommt zum Abschluss: Am Montagabend steht am Millerntor das Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV (20:30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) auf dem Programm. Für den HSV geht es beim großen Rivalen dabei darum, die Tabellenführung im Unterhaus von Bundesliga-Absteiger Stuttgart zurückzuerobern. Zunächst auf der Bank platz nehmen muss beim HSV noch Angreifer Martin Harnik. Der 32-Jährige war am letzten Tag des Transferfensters von Werder Bremen an die Elbe gewechselt und hatte im Test in Wolfsburg vergangene Woche gleich getroffen. Der SPORT BUZZER zeigt die Aufstellung von HSV-Trainer Dieter Hecking!

Das ist die HSV-Aufstellung im Derby bei St. Pauli

Vagnoman ersetzt verletzten Rechtsverteidiger Gyamerah

Die Brisanz der Partie ist den HSV-Spielern laut Hecking deutlich bewusst, wie er am Sonntag vor dem Abschlusstraining verriet: "Vor einem Derby brauche ich niemanden wachzurütteln. Um 20:30 Uhr sollte bei allen der Wecker geklingelt haben." Das Millerntor ist mit 29.546 Zuschauern ausverkauft. In der vergangenen Saison war das Hinspiel im Volkspark 0:0 ausgegangen, beim Rückspiel verpassten die Rothosen dem FC St. Pauli eine empfindliche 0:4-Heimpleite. Das Spiel im März musste wegen Pyro-Vorfällen mehrfach unterbrochen werden .

Das ist die Derby-Aufstellung des FC St. Pauli

Pauli-Trainer Jos Luhukay fordert, dass seine Mannschaft konsequenter zu Werke geht als vergangene Woche: "Für uns geht es darum, dass wir an die Leistung in der ersten Halbzeit in Dresden anknüpfen und gleichzeitig die individuellen Fehler abstellen.“ In Dresden hatten die Hamburger zur Halbzeit 3:1 geführt, in der zweiten Halbzeit aber noch das 3:3 kassiert. Nach fünf Spieltagen hat der Kiezklub lediglich einen Sieg auf dem Konto und rangiert aktuell auf dem 14. Tabellenplatz, könnte aber mit einem Sieg über den Stadtrivalen zumindest auf Platz zehn vorrücken.

Allerdings muss St. Pauli weiter auf einige Leistungsträger verzichten, die erst in den nächsten Tagen oder Wochen ins Training zurückkehren. "Aurel Loubongo, Yiyoung Park und Christopher Avevor sind noch in der Reha. Luca Zander steigt am Montag wieder ins Mannschaftstraining ein. Bei Henk Veerman und Philipp Ziereis entscheiden wir Mitte der Woche, ob sie voll einsteigen", erklärte der 56-Jährige die Personalsituation vor dem Spiel. So stellt Luhukay die "Kiezkicker" auf: