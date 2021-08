Derby-Durststrecke und Angst vor dem Fehlstart: Warum der HSV gegen St. Pauli besonders unter Druck steht

Der Typ im blauen HSV-Shirt schaut angsterfüllt ins Nichts, beißt sich panisch in die Finger. Es geht ihm nicht gut, offensichtlich. Überall in der Stadt ist dieser gelungene Aufkleber zu sehen. An Bushaltestellen, auf Klos, Ampeln, Bäumen – vor allem im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Die Botschaft erschließt sich sofort, wenn man die Überschrift über der Zeichnung liest: DERBY? Anzeige

Fragezeichen? Ausrufezeichen! An diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht das siebte Zweitliga-Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV im Stadion am Millerntor an. "Es kribbelt in der Stadt", hat St.-Pauli-Trainer Timo Schultz festgestellt. Kann es auch, bei ihm, seinem Team, den Fans. Beim großen Nachbarn HSV dagegen ist die wahre Stimmung nicht ganz so panisch wie auf der Karikatur, aber doch sorgenvoll. Aus guten Gründen.

Derby-Bilanz verunsichert HSV-Fans Die letzten vier Derbys konnte der HSV nicht gewinnen, ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen zu Buche. In der vergangenen Saison hat Aufstiegskandidat HSV fünf potenzielle Zähler gegen den Stadtrivalen liegen lassen – am Ende fehlten vier zum Relegationsplatz. Im Jahr davor gingen sogar alle sechs Zähler Richtung Kiez, und dem HSV fehlten vier zum direkten Wiederaufstieg. "Was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht", erklärte HSV-Trainer Tim Walter. Logo, was soll er sonst sagen? Er ist bereits der fünfte HSV-Trainer, der sich an der Stadtmeisterschaft in Liga zwei versucht. Aber nur Hannes Wolf war am 10. März 2019 (4:0) erfolgreich. Die HSV-Anhänger werden angesichts dieser Bilanz langsam aber sicher ungehalten. "Mit den mutlosen Auftritten in den beiden wichtigsten Spielen des Jahres muss endlich Schluss sein", hieß es in einem Statement der Fanvereinigung Nordtribüne Hamburg e. V.

Der HSV kämpft mit wiederkehrenden Patzern Walter verspricht, dass sich dies nicht wiederholen soll: "Wir wollen intensiv sein und viel Dominanz haben. Wer da keinen Mut an den Tag legt, der wird den Kürzeren ziehen." Ob er aber die immer wiederkehrenden HSV-Aussetzer schon aus dem Team bekommen hat, wird man abwarten müssen. Das Gegentor beim Pokalsieg in Braunschweig war ein Beleg dafür und regte den Trainer höllisch auf, auch die Schwächephase in der zweiten Halbzeit beim 1:1-Unentschieden gegen Dresden. "Die Mannschaft ist heiß auf das Spiel", meint Walter dennoch, "es geht darum, seine Farben zu vertreten, genau das wollen wir auf dem Platz zeigen."

Die HSV-Fans haben schon "Farbe" gezeigt, als sie in der vergangenen Woche eine Hafentreppe auf St. Pauli blau-schwarz-weiß angestrichen haben. Die St. Paulianer hielten sich bislang zurück, es wäre aber erstaunlich, wenn da im Umfeld der Partie nicht noch etwas passieren würde. Das Feuerwerk außerhalb des Stadions beim Geisterderby am 1. März war laut und beeindruckend.

St. Pauli hegt Aufstiegs-Ambitionen Erstmals steht vor dem Derby St. Pauli in der Tabelle vor dem Nachbarn. Und erstmals sind die Kiezkicker keine krassen Außenseiter, sondern haben durchaus eigene Ambitionen, die sie mit dem Transfer von Marcel Hartel (25) am Dienstag verdeutlicht haben, der bereits mit Union Berlin und Arminia Bielefeld in die Bundesliga aufgestiegen ist. Der Mittelfeldspieler wird im Kader stehen, anders als der schwedische Torwart Marko Johannsen (22), den der HSV am Donnerstag verpflichtete.