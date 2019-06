Hamburg, Nürnberg und Stuttgart: Wie sieht's bei der 96-Konkurrenz um den Aufstieg aus?

Eine Mannschaft hat 96 noch nicht, aber das Ziel steht bereits fest: die direkte Rückkehr in die Bundesliga. „Unser Ziel ist der Wiederaufstieg“, sagte Profiboss Martin Kind. Das wird allerdings kein Selbstläufer, die 2. Liga ist so stark wie nie.

Zehn Neue und Robustheit

Immer noch eine Menge Geld, die der Klub in Beine für den Aufstieg investieren kann. Ob aber in einer völlig neuen Mannschaft sofort alles perfekt ineinandergreift, ist zumindest fraglich. Mindestens zehn neue Spieler müssen noch den Weg nach Hannover finden (der SPORTBUZZER berichtete). „Es ist natürlich so, dass wir jetzt in einer anderen Liga spielen, dass wir eine andere Art von Fußball brauchen, um uns durchzusetzen“, sagte Slomka: „Schauen wir uns die Spiele von Stuttgart gegen Union an. Das hat schon eine Prägung von einer anderen Körperlichkeit.“

Hecking honoriert die Entwicklung

Mit Schönspielerei allein wird der Aufstieg nicht erreicht werden können. Und nicht nur die 96-Fans dürfen sich auf viel Spannung und interessante Partien in der 2. Liga freuen. „Es ist nicht zuletzt durch die Bundesliga-Absteiger eine hochinteressante Liga“, sagte der neue HSV-Trainer Dieter Hecking, „die 2. Bundesliga hat sich richtig gemacht.“

Wir blicken auf die drei härtesten 96-Konkurrenten: