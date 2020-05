Wie verfahren mit der Saison 2019/20? Auch Hamburg will abbrechen, Bewegung in Thüringen

Wie umgehen mit der unterbrochenen Saison 2019/20? Das ist die große Frage, die die Amateurfußballer in ganz Deutschland beschäftigt. Die baden-württembergischen Landesverbände haben sich tatsächlich auf eine gemeinsame Linie einigen können, in Thüringen kommt indes noch einmal Bewegung in die eigentlich von der Mehrheit beschlossene Fortsetzung der Spielzeit.

In den meisten der 21 Landesverbänden muss der Willen der Vereine noch auf einem außerordentlichen Verbandstag in Formen gegossen werden. Das ist im Groben der Stand der Dinge.