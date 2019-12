Hamburger SV gegen 1. FC Heidenheim live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und im Online-Stream: So seht ihr das Freitagsspiel in der 2. Liga zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim am 16. Spieltag. Der HSV verlor am vergangen Wochenende die Tabellenführung an Arminia Bielefeld - gelingt gegen Heidenheim der Sprung zurück an die Spitze?