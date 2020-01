Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg live im TV und Online-Stream sehen

Der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg starten am Donnerstag (20.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) als letzte Teams in die restliche Rückrunde der 2. Bundesliga. Im Duell der einstigen Bundesligisten im Hamburger Volksparkstadion will HSV-Trainer Dieter Hecking auf dem Weg zurück in die Eliteliga einen Sieg und fordert deshalb mehr Engagement als vor der Winterpause. Von den vergangenen 28 Pflichtspiel-Duellen beider Mannschaften gewann der HSV 18, Nürnberg nur drei.

Gute Chancen auf einen Platz in der Hamburger Startelf haben die gerade verpflichteten Leihspieler Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) und Louis Schaub (1. FC Köln). Auch HSV-Stürmer Martin Harnik könnte nach einer Verletzungspause gegen Nürnberg wieder auf dem Platz stehen. Nach der derben 2:5-Niederlage im letzten Testspiel gegen Regionalligisten VfB Lübeck am vergangenen Freitag forderte Trainer Hecking mehr Disziplin. "Es geht darum, sich voll auf das erste Spiel zu fokussieren und das Spiel so anzugehen, dass wir es zu Hause in die Hand nehmen und unser Spiel durchbringen, um die Punkte einzufahren", sagte Hecking am Mittwoch.

Der Tabellen-Vorletzte aus Nürnberg will in den ausstehenden 16 Saisonspielen eine Aufholjagd starten. Dass es für ihn auswärts just gegen einen vermeintlichen Angstgegner wie den Hamburger SV geht, beunruhigt Trainer Jens Keller nicht: "Wer Angst hat, ist gelähmt, der wird nicht viel erreichen." Im Tor wird nach der Verletzung von Felix Dornebusch wieder mit Christian Mathenia geplant. In der Hinrunde besiegte der HSV den 1. FC Nürnberg in seiner Heimat mit 4:0.

Wie sehe ich das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg am Donnerstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Michael Born. Die TV-Übertragung beginnt um 20 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte und zeigt demzufolge alle 306 Partien der 2. Liga live und in HD. Eine längere Zusammenfassung der Partie Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg bzw. die ersten Bilder im Free-TV, gibt es ab 22.30 Uhr bei Sport1 und Sky Sport News HD.

Kann ich Hamburg gegen Nürnberg im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Hamburg gegen Nürnberg über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Liveticker zum Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Nürnberg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.