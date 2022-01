Hamburger SV bestätigt: Bakery Jatta fehlt nach positivem Corona-Test im Winter-Trainingslager

Ohne seinen positiv auf Corona getesteten Stürmer Bakéry Jatta ist Zweitligist Hamburger SV am Sonntag in seinem spanischen Trainingslager in Sotogrande angekommen. Der 23 Jahre alte Angreifer fehlte zunächst an Bord des Charterfliegers nach Andalusien, weil bei ihm der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung bestand. Ein abschließender positiver Coronatest bestätigte dann die Befürchtungen, teilte der HSV am Sonntagabend aus Spanien mit.

