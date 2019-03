Größter Wehrmutstropfen auf Hamburger Seite ist der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Aaron Hunt (32). In 19 Spielen mit Hunt kassierten die Rothosen nur zwei Pleiten, ohne ihn gab es in sieben Spielen drei Niederlagen. Der Ex-Nationalspieler ist also schon ein Faktor für die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf. Nach einem Faszien-Einriss im hinteren Oberschenkelmuskel musste Hunt auf St. Pauli raus und es droht ein Ausfall bis Mitte Mai. Damit wäre der zentrale Mittelfeldspieler beim ,,Unternehmen Wiederaufstieg" praktisch außen vor. ,,Wir müssen alles tun, damit Aaron in dieser Saison noch einmal zurückkehren kann", nimmt Hannes Wolf (37) die medizinische Abteilung des HSV in die Pflicht. Ein Kandidat für die Hunt-Position könnte Berkay Özcan (21) sein. Auf dem Flügel dürfte gegen die Lilien wieder Bakery Jatta zum Einsatz kommen.