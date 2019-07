Bericht: Hamburger SV buhlt um Rumäniens U21-EM-Star George Puscas von Inter Mailand

Der 23-Jährige von Inter Mailand spielte eine starke U21-Europameisterschaften in Italien und San Marino. Dort wurde Puscas sogar in die Elf des Turniers gewählt. Im Halbfinale gegen den Vize-Champion Deutschland hatte der Offensivmann sogar doppelt getroffen.

Puscas steht noch bis Sommer 2020 bei Inter Mailand unter Vertrag. Nach einer Leihe an den italienischen Zweitligisten US Palermo ist der Youngster zunächst zum Serie-A-Klub zurückgekehrt. Doch ebenso wie der HSV machen zahlreiche weitere europäische Top-Klubs Jagd auf ihn. Für eine Ablösesumme im noch einstelligen Millionen-Bereich soll Inter wohl bereit sein, Puscas ziehen zu lassen. Laut transfermarkt.de hat er einen Marktwert von drei Millionen Euro.

Puscas' blickt auf Leih-Karriere zurück

Die große Frage ist, ob Puscas nach einem Jahr in der zweiten italienischen Liga erneut unterklassig spielen will. Seit 2013 gehört er offiziell Inter, wurde seitdem aber stets an einen anderen Verein verliehen. Vor seinem einjährigen Intermezzo in Palermo spielte Puscas bereits für AS Bari (Saison 2015/2016), Benevento (2016/2017) und Novara Calcio (2017/2018). Beim HSV jedenfalls wäre der Angreifer ein Mittel gegen die von Trainer Dieter Hecking bemängelte Chancenverwertung.