Vor dem HSV-Duell: Das sagen Hecking, Slomka und zwei Fangruppen zum Fall Jatta

Der Appell an Hannover 96

Die "Rote Kurve" hatte bereits Mitte der Woche ein Schreiben an die 96-Chefs verfasst. Nach SPORTBUZZER-Info beinhaltet der Brief die Bitte, im Falle einer 96-Niederlage in Hamburg auf einen Einspruch zu verzichten. Die Argumente: Die 96-Fans erinnern an die traditionelle Freundschaft mit dem HSV und appellieren an die logische Fairness. Nur weil Bakery Jatta mitspielt, selbst wenn der Verdacht seiner falschen Identität sich irgendwann amtlich bestätigen sollte, sei das für den Spielausgang ohnehin nicht relevant.