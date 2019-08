HSV gegen Hannover 96 tippen – und Tickets für den Rafa-Abschied gewinnen 

Rafael van der Vaart lädt zum Abschiedsspiel – und ganz viele prominente Weggefährten sind dabei. Im HSV-Team beispielsweise Sergej Barbarez, David Jarolim, René Adler, Marcell Jansen, Nigel de Jong, Mehdi Mahdavikia und Daniel van Buyten. In der internationalen Auswahl zum Beispiel Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Patrick Kluivert, Edwin van der Sar und Peter Crouch. Am 13. Oktober, 15 Uhr, geht das Spiel im Hamburger Volksparkstadion über die Bühne. Infos zum vollständigen Kader sowie Tickets gibt es auf game-of-champions.de .

Oder Du gewinnst einfach Karten! Tippe hier den Halbzeit- und Endstand für das Spiel Hamburger SV gegen Hannover 96. Liegst Du richtig, gewinnst Du zwei Tickets. Maximal 20x2 Karten haben wir zu vergeben. Sollten mehr als 20 Mitspieler richtig getippt haben, entscheidet das Los. Gib dazu am Ende der Umfrage bitte Deine Postadresse an. Wir verwenden die Daten ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels und löschen sie anschließend. Die Adressen der Gewinner geben wir an die Agentur CM14 weiter, die sich um den Versand der Karten kümmert. Teilnahmeschluss ist am 1. September um 13:30 Uhr.

Übrigens: Rafa selbst tippt "ein ganz lockeres 3:0 für den HSV". Abwarten.

