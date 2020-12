Henne ordentlich, Esser besser: So habt ihr die 96-Profis gegen den HSV gesehen

Es kam schon einem kleinen Befreiungsschlag gleich, was Hannover 96 da am Samstag in Hamburg gelang: Viermal in Folge hatte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak nicht gewonnen – und auf des Gegners Platz sogar schon seit Mai nicht mehr.

Anzeige

Herausragender 96-Torhüter Michael Esser

Nach dem frühen 1:0 durch Hendrik Weydandt (13. Minute) war es vor allem dem glänzend aufgelegten Torhüter Michael Esser zu verdanken, dass die "Roten" endlich mal wieder mit drei Punkten im Gepäck zurück in die niedersächsische Landeshauptstadt reisen konnten.

„Wir hatten einen herausragenden 'Bruno' Esser. Er hat uns den Sieg festgehalten“, sagte Coach Kocak nach der Partie. Zu einem ähnlichen Ergebnis Kamen die SPORTBUZZER-User, die den Keeper mit der besten Note aller 96-Profis ausstatteten.