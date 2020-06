Hamburger SV - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Die Störche führen die Last von zuletzt zwei Niederlagen am Stück (1:2 in Bochum, Last-Minute-1:2 gegen Liga-Primus Bielefeld) im Gepäck. Das Ende der Mini-Krise ausgerechnet im Volkspark? Dort, wo die KSV Holstein am 3. August 2018 vor fast 60.000 Zuschauern mit dem 3:0-Triumph einen ihrer größten Triumphe der jüngeren Vergangenheit gefeiert hat? Auch in der Folge blieben die Blau-Weiß-Roten auf Zweitliga-Niveau gegen den HSV ungeschlagen (insgesamt zwei Siege und ein Remis).