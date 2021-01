Machtkämpfe beim HSV um Boss Jansen und Vize Schulz: Trainer Thioune schirmt die Mannschaft ab

"Das zieht nur Energie", sagt Daniel Thioune. Und die brauchen er und seine Mannschaft – Energie. Also nicht ablenken lassen auf dem geplanten Weg zurück in die Bundesliga, schon mal gar nicht vor dem Spitzenspiel bei Fortuna Düsseldorf an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Sky). Denn die Fortuna, sagt Thioune, "gehört aktuell zu den Topmannschaften der Liga und steht nicht zu Unrecht dort oben." Anzeige

Das könnte er über seine Mannschaft auch sagen. "Halbzeitmeister" der 2. Liga nach 17 Spieltagen. Im dritten Jahr in der Zweitklassigkeit scheint dem HSV tatsächlich gelungen zu sein, die untere Spielklasse anzunehmen und nicht mit der Attitüde eines Erstligisten auf Besuch in den Niederungen des Fußballs herumzulaufen – und genau an dieser Einstellung am Ende immer wieder zu scheitern.

Der 4:2-Erfolg am Sonnabend bei Eintracht Braunschweig unterstrich diese Haltung. "Es ist wichtig für uns, solche unangenehmen Spiele zu gewinnen", erklärte Kapitän Tim Leibold. Einen 0:2-Rückstand hat die Elf umgebogen, sich nicht von Fehlern umwerfen lassen, sondern "dreckig" gewonnen, in dem sie selbst Fehler beim Gegner provoziert hat. "Wir haben unsere Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt", freute sich der Coach.

Hoffmanns Schatten bleibt Doch der HSV wäre nicht der HSV, würden nicht im Hintergrund interne Machtkämpfe toben. Der Schatten des einst starken Mannes Bernd Hoffmann hängt über dem Verein wie der Geist Saurons über Mittelerde. Im März 2020 hatte der Aufsichtsrat Hoffmann abberufen. Dessen einstige Gefolgsleute versuchen nun, ihren Einfluss wieder zu vergrößern.

Im Präsidium des HSV e. V., dem mit rund 75 Prozent größten und entscheidenden Anteilseigner der HSV Fußball-AG, sitzen neben Präsident Marcell Jansen Vizepräsident Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schäfer. Beides "Hoffmänner", deren Zusammenarbeit mit Jansen schon seit über einem halben Jahr praktisch nicht-existent ist. Ein wesentlicher Knackpunkt ist die Idee von Jansen und Finanzvorstand Frank Wettstein, die Rechtsform der HSV AG in eine GmbH Co. KGaA zu ändern, um weitere Anteilsverkäufe zu ermöglichen.

Wer erhält den nötigen Einfluss? Schäfer verhält sich (noch) überwiegend neutral, Schulz dagegen fährt einen Oppositionskurs. Mit ihrer Mehrheit im Präsidium könnten beide entscheidend die Besetzung des Aufsichtsrates beeinflussen, der wiederum den AG-Vorstand mit Jonas Boldt und Wettstein beruft.

Der HSV-Ehrenrat hat deshalb kürzlich Schulz zum Rücktritt aufgefordert: "Er hat durch die Art und Weise seiner Amtsausübung das Vertrauen aller Gremien verloren." Schulz lehnt einen Rücktritt jedoch ab und bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn als "haltlos". Abzuwählen ist er nur auf einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung. Der Machtkampf hat längst auch die Fanorganisationen erreicht. Während sich die Ultras für Schulz und gegen die Umwandlung der AG stark machen, befürworten große Teile der Mitglieder im "Supporters Club" diese Idee.

