HSV-Boss Bernd Hoffmann erklärt Transfer-Zwänge im Falle des Bundesliga-Aufstiegs

Klubchef Bernd Hoffmann schließt auch bei einer Bundesliga -Rückkehr des Hamburger SV kostspielige Transfers für die kommende Saison aus. „Erste Liga ist kein Kindergeburtstag. Selbst im Falle des Aufstiegs wird es uns nicht möglich sein, einen Stammspieler von Mainz 05 oder Freiburg aus dem laufenden Vertrag herauszukaufen“ , erklärte er im Podcast "HSV - wir müssen reden" des Hamburger Abendblatts. Stattdessen müsse der HSV nah am Markt sein und schlaue Transfers tätigen, fügte der 56-Jährige an.

Nach großen Investitionen in die Mannschaft war der Erfolg bei den Hanseaten in den vergangenen Jahren ausgeblieben. Im Sommer 2018 stieg man gar in die 2. Liga ab. Finanziell muss der Klub sparen, so erwartet Hoffmann für das Geschäftsjahr 2018/19 erneut ein Millionen-Minus. Der Vorstandsvorsitzende sagt aber auch: „Die Zahlen sind nun deutlich niedriger, als wir es vor der vergangenen Saison erwartet haben.“ Im Geschäftsjahr 2017/18 lag das Minus bei 5,8 Millionen Euro. Für 2019/20 strebt Hoffmann sogar eine schwarze Null an.