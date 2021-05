Daniel Thioune reagiert nach Trainer-Aus beim HSV: Verhältnis zur Mannschaft "war intakt"

Der beurlaubte Trainer Daniel Thioune hat es als legitim bezeichnet, dass die Führung des Zweitligisten Hamburger SV ihn freigestellt hat und einen anderen Impuls setzen will. „Trotzdem hat es mich am Sonntag, als ich darüber informiert wurde, überrascht“, sagte der 46 Jahre alte Coach dem Hamburger Abendblatt. Der HSV hatte für die verbleibenden drei Saisonpartien in der 2. Bundesliga Nachwuchschef und Klub-Ikone Horst Hrubesch zum Interimstrainer auserkoren.

