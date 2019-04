Rückt der HSV noch einmal näher an den 1. FC Köln heran? Mit dem Spiel Hamburger SV gegen FC Erzgebirge Aue am Samstag (13 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) haben die Hanseaten die Chance, den Rückstand auf den Zweitliga-Tabellenführer zumindest bis Ostermontag auf vier Zähler zu verkürzen.

Gleichzeitig gilt es für die Hamburger, die Negativ-Serie vor heimischer Kulisse nach zuletzt zwei Spielen im Volksparkstadion ohne Sieg zu beenden. Personell entspannt sich die Lage für HSV-Coach Hannes Wolf (38). Pierre-Michel Lasogga und Hee-chan Hwang werden wieder im Kader stehen. ,,Wir haben drei immens wichtige Spiele vor der Brust", erklärte Wolf am Freitag in Hamburg ,,aber der Fokus liegt erst einmal auf dem morgigen Spiel gegen Aue. Wir beschäftigen uns immer zuerst mit dem nächsten Duell."

Die Auer gastieren erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Hamburger Volksparkstadion. Sie könnten bei einer Niederlage in Hamburg noch einmal so richtig in den Abstiegsstrudel geraten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer verlor die letzten vier Spiele allesamt.