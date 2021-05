Spektakel beim Debüt von Trainer Hrubesch: Hamburger SV schießt 1. FC Nürnberg ab

Der Hamburger SV hat sich beim Debüt von Interimstrainer und Klub-Ikone Horst Hrubesch die kleine Chance erhalten, in seinen beiden letzten Spielen der Zweitliga-Saison doch noch den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Gegen den 1. FC Nürnberg feierte der HSV im leeren Volksparkstadion am Montagabend im vorerst letzten Montagsspiel der 2. Bundesliga einen 5:2 (3:1)-Erfolg. Zuvor hatte Mitkonkurrent Holstein Kiel im Nachholspiel gegen Hannover 96 durch einen 1:0-Sieg wieder Platz zwei erobert und damit seine glänzende Ausgangsposition weiter ausgebaut. Insgesamt fielen am 32. Spieltag der 2. Liga damit 46 Tore.

