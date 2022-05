Im Heimspiel gegen Hannover 96 kämpft der Hamburger SV am Samstag (13.30 Uhr, live mit Sky Ticket / [Anzeige]) darum, sich am vorletzten Spieltag der 2. Liga die Mini-Chance auf den Bundesliga-Aufstieg offen zu halten. In fünf Zweitliga-Partien gegen die Niedersachsen gelang dem HSV allerdings erst ein Erfolg. Nach der Niederlage des Tabellenzweiten Darmstadt 98 am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf kann der HSV durch einen Sieg nach Punkten mit den Hessen gleich- und aufgrund der besseren Tordifferenz sogar vorbeiziehen in der Tabelle.

