Umdenken im Fußball durch Corona? Ex-HSV-Boss Jens Todt ist "sehr skeptisch"

Wird es durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ein Umdenken im Profifußball geben? Jens Todt, früherer Sportdirektor beim heutigen Zweitligisten Hamburger SV, hat sich dazu gegenüber dem Portal transfermarkt.de zurückhaltend geäußert. Er sei „sehr skeptisch, was die Erwartung betrifft, dass die Corona-Pandemie die Gepflogenheiten und Mechanismen des Profifußballs nachhaltig verändern wird“.

Zumindest für diesen Sommer rechnet Todt aber mit einer gedämpften Transferperiode, „in der die Entscheidungen spät fallen werden“. Vereine würden erst dann handlungsfähig sein, wenn sie selbst Erlöse in Aussicht hätten. „Die bereits jetzt handlungsfähigen Clubs, die Spieler verpflichten wollen, werden in vielen Fällen lange warten, in der Hoffnung auf deutlich geringere Preise als vor einem Jahr.“

Todt sieht seine Zukunft trotz HSV-Aus weiter im Fußball

Auch zwei Jahre nach seinem Abgang als Sportdirektor des HSV sieht Todt seine Zukunft aber weiter im Fußball. „Ich werde sicher im Fußball bleiben, in welcher Rolle, wird sich zeigen“, sagte der 50 Jahre alte frühere Nationalspieler. Die Zeit nach der Trennung vom HSV habe er genutzt, „um einige interessante Fußball-Fortbildungen im Ausland zu machen, etwa in Japan, China, Russland, Uruguay und Argentinien. Außerdem habe ich viele Spiele in Deutschland besucht und hatte engen Kontakt zu etlichen Kollegen.“

