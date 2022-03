HSV-Boss Jonas Boldt gibt Update zu Corona-Ausbruch - Auch Düsseldorf-Spiel gefährdet?

Der Corona-Ausbruch beim Zweitligisten Hamburger SV geht offenbar mit weitgehend milden Verläufen bei den positiv getesteten Spielern und Personen aus dem Betreuerstab einher. "Es gibt schon Symptome, aber wir haben keinen richtig kritischen Fall. Trotzdem werden wir da medizinisch noch einmal mit der Lupe drauf schauen. Das wird in dieser Woche mit Sicherheit passieren", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt am Montag im Rahmen eines Redaktionsbesuchs beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dem auch der SPORT BUZZER angehört. Wer konkret infiziert ist, sagte Boldt nicht. Der Klub hatte dies am Wochenende ebenfalls nicht mitgeteilt.

Dass die Hamburger zum Punktspiel bei Fortuna Düsseldorf an diesem Samstag (13.30 Uhr, Sky) antreten können, ist offenbar noch nicht sicher. "Wir sind im Austausch mit den Behörden, hoffen, dass die Verläufe nicht so schlimm sind, die Spieler sich schnellstmöglich freitesten können und keine weiteren Fälle dazu kommen. Auch mit Düsseldorf stehen wir im Kontakt, um frühzeitig absehen zu können, ob das Spiel möglich ist. Dafür werden wir alles tun", erklärte Boldt. Auch Düsseldorf hatte zuletzt wegen zahlreicher positiver Tests um eine Verlegung des Auswärtsspiels beim SC Paderborn (1:1) gebeten. Diesen Antrag hatte die Deutsche Fußball Liga aber kurzfristig abgelehnt .

Die DFL hatte am vergangenen Freitag - am Abend vor dem eigentlichen Spieltermin - die Partie des HSV gegen Erzgebirge Aue verlegt, weil den Hanseaten aufgrund des Corona-Ausbruchs nicht ausreichend gesunde Profis zur Verfügung gestanden hätten. Boldt betonte, die Infektionen seien "vermutlich primär über das private Umfeld an die Spieler und den Betreuerstab herangetragen" worden. Wie der Sportvorstand ergänzte, hätte sich der HSV eine frühere Entscheidung über eine Verlegung gewünscht. "Die Liga ist eben aber an Statuten gebunden, und die sind aktuell nicht ganz glücklich. Die berufen sich auf eine Zeit vor Corona. Auch da gibt es aber einen Austausch und wird an Lösungen gearbeitet", so Boldt.