HSV-Profi Lukas Hinterseer fühlt sich in Corona-Krise privilegiert: "Froh, dass ich meinem Job nachgehen darf"

Stürmer Lukas Hinterseer vom Hamburger SV sieht sich in der Corona-Krise als Fußball-Profi in einer priviligierten Position im Vergleich zu anderen Menschen. „Wir sind uns bewusst, dass es viele Leute gibt, die es viel schwerer als uns erwischt hat“, sagte der 29-Jährige der Bild. Er sei froh, „dass ich meinem Job nachgehen kann und darf. Das ist in der aktuellen Situation ein Privileg.“

HSV-Stürmer Hinterseer: Geisterspiele "ungewohnt"

Der österreichische Nationalspieler tritt am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) mit dem HSV bei der Saisonfortsetzung in der 2. Bundesliga nach über zwei Monaten Corona-Zwangspause bei der SpVgg Greuther Fürth an. Der HSV hat vor der Partie ein Quarantäne-Trainingslager in Herzogenaurach in der Nähe von Fürth bezogen. „Natürlich sind die Abläufe in der Form nicht so gewohnt“, berichtete Hinterseer. Sie hätten aber einen „Super-Platz“. „Es wird darauf geachtet, dass es uns an nichts fehlt.“ Es sei eine Art Trainingslager. „Da bin ich sonst auch nicht draußen unterwegs.“