Wegen Sieglos-Serie: HSV-Sportdirektor Mutzel beschwört "Leck-mich-am-Arsch-Einstellung"

Sportdirektor Michael Mutzel will das drohende Aufstiegs-Aus für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga nicht akzeptieren. „In der Liga sieht man, dass jeder jeden schlagen kann. Da kann schon noch was passieren. Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen, das ist das Entscheidende“, sagte Mutzel am Freitag. Drei Spieltage vor Saisonende scheint jedoch nur die Relegation realistisch.

Anzeige