HSV-Ultras mit klarer Kante: Kein Verkauf des Stadionnamens – Kühne soll nicht mehr investieren

Fans des Zweitligisten Hamburger SV wenden sich gegen den erneuten Verkauf der Namensrechte am Volksparkstadion. Das betrifft auch das Engagement von Investor Klaus-Michael Kühne, der die Rechte in den vergangenen fünf Jahren für vier Millionen Euro pro Spielzeit erworben hatte, künftig nach eigenem Bekunden aber darauf verzichten will. Außerdem war den Hanseaten nach dem verpatzen Aufstieg in die Bundesliga Trikotsponsor "Fly Emirates" abgesprungen und hatte wie Kühne seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert.