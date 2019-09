HSV-Trainer Dieter Hecking: Kein "Rache-Spiel" gegen den SSV Jahn Regensburg

Dieter Hecking will von einem „Rache-Spiel“ gegen den SSV Jahn Regensburg nichts wissen. „Das ist ein sportlicher Wettkampf“, sagte der Trainer des Zweitligisten Hamburger SV vor der Partie am Samstag (13 Uhr/Sky). „Es ist eine neue Saison, und es sind andere Voraussetzungen im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit. Wir wissen aber, dass uns in keinem Spiel etwas geschenkt wird“, sagte Hecking am Donnerstag.