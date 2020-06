Auch bei Nicht-Aufstieg: Trainer Dieter Hecking signalisiert "Bereitschaft, beim HSV weiterzumachen"

Trainer Dieter Hecking hat bekräftigt, auch in der kommenden Saison für den Zweitligisten Hamburger SV zur Verfügung zu stehen. „Die generelle Bereitschaft ist vorhanden, beim HSV weiterzumachen“, sagte Hecking am Montag in der Hansestadt. Das sei jedoch keine Einbahnstraße, sondern es sei die Frage, ob der HSV dies auch wolle.

Nachdem der HSV einen Spieltag vor Saisonende mit der 1:2-Niederlage im direkten Duell beim 1. FC Heidenheim auf Platz vier in der 2. Liga abgerutscht ist und erneut den Aufstieg in die Bundesliga zu verpassen droht, hatte der TV-Sender Sky von neuen Trainerkandidaten bei den Hanseaten berichtet. Mit dem früheren VfB-Stuttgart-Trainer Tim Walter sei bereits gesprochen worden, zudem sei André Breitenreiter, früherer Coach von Hannover 96, ein Thema. Die Hamburger empfangen am letzten Spieltag am kommenden Sonntag den SV Sandhausen, zeitgleich darf Kontrahent Heidenheim bei Arminia Bielefeld nicht gewinnen. Nur dann - einen eigenen Sieg vorausgesetzt - springt der HSV noch in die Relegation gegen den Tabellen-16. der ersten Liga.