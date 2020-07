Berichte: HSV und Trainer Dieter Hecking nach verpasstem Aufstieg vor der Trennung

Nach der erneut verpassten Rückkehr in die Bundesliga verdichten sich die Anzeichen, dass Trainer Dieter Hecking beim Hamburger SV vor dem Aus stehen könnte. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost deutet sich nach einem ersten Gipfeltreffen zwischen dem 55 Jahre alten Coach, dessen Vertrag sich nur bei einem Aufstieg automatisch über den 30. Juni hinaus verlängert hätte, und Sportvorstand Jonas Boldt am Mittwoch „eine Trennung im Guten“ an. Hecking soll das Treffen „ernüchtert“ verlassen haben, hieß es. Nach einem zweiten Gespräch am Wochenende könne es „ganz schnell gehen“, berichtete das Hamburger Abendblatt.