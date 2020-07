Kuriose Bewerbung: Potenzieller Trikotsponsor bietet sich dem HSV an - Konkrete Summe genannt

Falls Schmidts Firma ihr Angebot ernst meint und damit beim HSV auf offene Ohren stößt, müssten die Hanseaten gegenüber dem bisherigen Hauptsponsor "Emirates" jedoch erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Die Fluglinie hatte in der vergangenen Spielzeit angeblich 1,4 Millionen Euro für die Trikotwerbung gezahlt. Vermarkter Hendrik Schiphorst hatte sich zuletzt zuversichtlich geäußert , auch in Zukunft Einnahmen auf dem bisherigen Niveau erzielen zu können. Das hatte sich auch auf die Namensrechte am Volksparkstadion bezogen, die zuletzt Geschäftsmann und HSV-Investor Klaus-Michael Kühne gehalten hatte. Beide Partner hatten ihre Verträge nicht über den 30. Juni hinaus verlängert .

Zwei verschiedene Marken als HSV-Trikotsponsor?

Die Machineseeker Group würde die HSV-Brust in Hin- und Rückrunde jeweils mit einer anderen Marke des Unternehmensverbundes bestücken wollen. Zudem solle, so Schmidt weiter, die Werbung für ein Heimspiel einem seit 2011 in Hamburg stattfindenden Festival überlassen werden. Schmidt fügte hinzu, die Gruppe habe eigentlich Stadionsponsor des Drittligisten MSV Duisburg werden wollen. Weil dieser Deal jedoch nicht zustande gekommen sei, sei nun Budget für den HSV frei. Allerdings ist das Unternehmen in der 2. Liga kein Unbekannter: Nach einer Mitteilung von August 2019 war es in der abgelaufenen Saison bei insgesamt acht Zweitliga-Klubs als offizieller Bandenpartner beteiligt und damit eigenen Angaben zufolge der größte Sponsor der Liga.