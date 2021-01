Offiziell: HSV verleiht Mittelfeld-Talent Amaechi an den Karlsruher SC - Sportdirektor Mutzel: "Benötigt Spielzeit"

Zweitligist Hamburger SV verleiht Mittelfeldspieler Xavier Amaechi bis zum Ende der laufenden Saison an den Liga-Rivalen Karlsruher SC. Das teilte der Spitzenreiter am Dienstag mit. Beim Tabellensechsten aus Baden soll der 20-jährige Rechtsaußen, der in dieser Saison einmal für die HSV-Profis zum Einsatz kam, mehr Spielzeit erhalten und dadurch seine sportliche Entwicklung fortsetzen. Schon an diesem Samstag (13 Uhr, Sky) wartet mit der Partie bei Eintracht Braunschweig das nächste Nord-Derby auf die Hanseaten.

