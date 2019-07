Nach Wechsel zu Zenit: So plant der Hamburger SV mit den Santos-Millionen

Nach dem 12-Millionen-Euro-Wechsel von Douglas Santos zu Zenit St. Petersburg läutet der Hamburger SV den zweiten Teil seiner Transfer-Offensive ein. In dem am Montag beginnenden einwöchigen Österreich-Trainingslager wollen Trainer Dieter Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt die weitere Personalplanung beim ambitionierten Zweitligisten festlegen. „Wir werden uns in Kitzbühel intensiv mit unserem Kader beschäftigen, um zu sehen, wo wir noch etwas machen wollen“, erklärte Hecking. Dabei geht es zum einen um Nachbesserungen, zum anderen soll der 28-Mann-Kader auch verschlankt werden.