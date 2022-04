2. Liga kompakt: HSV-Traum vom Aufstieg fast geplatzt - Darmstadt klettert an die Spitze

Hamburger SV - SC Paderborn 1:2 (0:1) Der Hamburger SV scheint sich allmählich aus dem Aufstiegsrennen der 2. Liga zu verabschieden. Nach einem 1:2 (0:1) gegen den SC Paderborn warten die Hanseaten nun schon seit fünf Punktspielen auf einen Sieg und haben schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Samstag kassierte die Mannschaft von Trainer Tim Walter bereits nach 47 Sekunden das 0:1. Dennis Srbeny sah, dass HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes weit vor seinem Tor stand, und hatte mit einem Schuss aus 40 Metern Erfolg. Die Hamburger suchten nach einer Antwort und schienen sie nach der Pause endlich gefunden zu haben. Robert Glatzel scheiterte per Foulelfmeter jedoch an SCP-Schlussmann Jannik Huth (57.). Stattdessen legten die Gäste nach. Erneut zeigte sich Srbeny treffsicher (61.). Der Anschluss der Norddeutschen durch Giorgi Chakvetadze kam zu spät (90.+3). Am Dienstag kann der HSV zumindest ein wenig Boden auf die Spitzenteams gut machen. Dann kommt Erzgebirge Aue zu einem Nachholspiel nach Hamburg. Anzeige

Darmstadt 98 - Holstein Kiel 3:1 (2:0) Darmstadt 98 hat vorerst die Tabellenführung in der. 2. Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann gegen Holstein Kiel 3:1 (2:0) und zog im Klassement an Schalke 04, Werder Bremen und dem FC St. Pauli vorbei. Die Hamburger können die Hessen mit einem Punktgewann am Samstagabend bei Hansa Rostock aber ebenso wie Werder mit einem Punktgewinn am Sonntag gegen den SV Sandhausen wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Den Grundstein für Darmstadts Sieg gegen Holstein legten Matthias Bader (10.) und Aaron Seydel (45.) mit ihren Toren noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Kwasi Wriedt heran (49.), ehe Braydon Manu umgehend zurückschlug (50.). Die Kieler, bei denen Alexander Mühling noch einen Foulelfmeter vergab (60.), können sich nach der fünften Niederlage in den vergangenen sechs Spielen weiterhin nicht aller Abstiegssorgen entledigen.