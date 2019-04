Wolff Fuss vor HSV-Pokalspiel gegen RB Leipzig: "Keine Chance - und doch bereit, diese zu nutzen"

Ein Fußballjahr ohne Hamburg ist kein richtiges Fußballjahr. Finde ich. Ich kommentiere seit knapp 20 Jahren Bundesliga-Spiele und war mindestens einmal pro Saison beim HSV. Dieses Jahr, Liga 2. Ich verfolge also aus der Ferne, was sich am Volkspark tut. Die ersten Untiefen auf ungewohntem Terrain münden in Freistellung von Trainer Christian Titz. Alles noch vergleichsweise harmlos, im Kontext der letzten Jahre.