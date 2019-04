HSV-Stürmer Lasogga nach Niederlage gegen RB Leipzig: "Tut gerade richtig weh"

HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasoggo war nach der Niederlage im Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig mächtig frustriert. " Es tut gerade richtig weh, wir waren so nah dran. Wenn man die erste Halbzeit gesehen hat und auch die zweite bis zum 2:1, dann hat man keinen richtigen Unterschied gesehen. Wir haben alles gegeben, am Ende hat Leipzig die Chancen einfach besser genutzt und verdient gewonnen", erklärte der Stürmer nach dem Schlusspfiff.

Doch Lasogga will Kraft aus der starken Leistung gegen den Tabellendritten der Bundesliga für die letzten Spiele in Liga zwei ziehen. Zuletzt patzte der Bundesliga-Absteiger im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue. "Wenn wir uns in der 2. Liga so reinhauen wie heute, dann müssen wir einfach dieses Selbstbewusstsein mitnehmen, um auch so zu agieren wie heute", sagte der ehemalige Profi von Hertha BSC.