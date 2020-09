Nach Rekord: Terodde kündigt Party an – Gjasula dankt der Mannschaft nach Patzern

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der HSV-Sieg beim SC Paderborn (4:3) am Montagabend schrieb gleich mehrere Geschichten auf einmal. Die wichtigste dürfte aber die von Simon Terodde sein, der mit seinem Doppelpack (24., 56.) nicht nur den Sieg für den Hamburger SV sicherte, sondern auch seine Treffer 121 und 122 in der 2. Liga erzielte. Damit ist er alleiniger Rekord-Torschütze in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga.

Nach der Partie angesprochen auf den neuen Rekord sagte der 32 Jahre alte Angreifer: "Ich habe im Spiel nicht eine Sekunde dran gedacht. Es ist eine Floskel, aber das Team steht im Vordergrund." Dennoch will sich der ehemalige Kölner eine Feier anlässlich seines Rekordes nicht nehmen lassen. "Ich will eine gute Saison mit dem HSV spielen und feiern können wir am Ende im Partykeller zu Hause mit ein paar Kumpels und ein paar Bier", kündigte er an und lud gleich noch TV-Experte Thorsten Mattuschka ein, mit dem er zu seinen Zeiten beim 1. FC Union Berlin noch zusammen gespielt hatte.