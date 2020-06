Hamburger SV gegen den SV Sandhausen live im TV und Online-Stream sehen

Beim Aufstieg-Schlager gegen den 1. FC Heidenheim war es ein spätes Gegentor, das die Hamburger Ausgangslage schlagartig verschlechterte. Am Samstag treffen die Hanseaten auf den SV Sandhausen (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker), haben ihr Schicksal am letzten Spieltag jedoch nicht mehr allein in der eigenen Hand. Stattdessen ist das Team von Trainer Dieter Hecking auf die Schützenhilfe von Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld angewiesen, der gegen Heidenheim mindestens ein Remis erspielen muss. Verliert Heidenheim sogar, würde dem HSV bereits ein Punkt reichen, um doch noch auf Relegations-Platz drei zu springen. Die Hoffnung lebt also trotz der bitteren 1:2-Pleite am vergangenen Spieltag noch.