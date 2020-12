Hamburger SV verschiebt Mitgliederversammlung auf 2021 – Jansen: "Gesundheit hat Priorität"

Der Hamburger SV wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung abhalten . "Die Gesundheit der Mitglieder sowie aller Teilnehmenden und ihrer Kontaktpersonen hat für uns die höchste Priorität", sagte HSV-Präsident Marcell Jansen am Dienstag.

In der 2. Liga rangieren die Hanseaten derzeit mit 17 Punkten auf dem dritten Platz, der die Relegation zur Bundesliga bedeuten würde. Vor den Hamburgern stehen punktgleich, aber mit wegen eines Kantersieges am Wochenende besserer Tordifferenz der VfL Bochum und mit einem Zähler Vorsprung an der Spitze Greuther Fürth. Beim HSV kämpft man aktuell mit den schwachen Abwehrleistungen der Mannschaft. Am Wochenende hatte das Team von Trainer Daniel Thioune, auch weil der vom FC Bayern geholte Keeper Sven Ulreich patzte, gegen den 1. FC Heidenheim eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben und 2:3 verloren.