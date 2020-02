Hamburger SV gewinnt nach Rückstand in Bochum - Neuzugang Pohjanpalo mit Tor-Debüt

Zum Abschluss des 20. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV einen Big Point im Aufstiegsrennen gelandet. Dank eines späten Treffers von Neuzugang Joel Pohjanpalo setzten sich die Hanseaten am Montagabend gegen den VfL Bochum mit 3:1 (0:0) durch. Nachdem Tabellenführer Arminia Bielefeld bereits am Freitag beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue Federn gelassen hatte, verkürzte die Mannschaft von Dieter Hecking den Rückstand auf die Spitze damit auf nur noch einen Zähler.

Nach dem überzeugenden 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg zum Jahresauftakt nahm Hecking keine Umstellungen vor, setzte stattdessen auf die erfolgreiche Elf der Vorwoche. Auszahlen sollte sich dies jedoch zunächst nicht. So gehörte die erste nennenswerte Möglichkeit den Hausherren aus Bochum, welche Anthony Losilla nicht zu nutzen wusste. Kurz vor der Pause erhöhte der HSV dann die Schlagzahl, verpasste es beim Pfostenschuss von Adrian Fein jedoch, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen (39.).

HSV beendet Negativ-Serie

Der HSV war nun die klar bessere Mannschaft und kam in der Folge zu einigen weiteren hochkarätigen Möglichkeiten. Eine davon nutzte Sonny Kittel zum 3:1 (87.) und setzte damit den Schlusspunkt einer abwechslungsreichen Zweitliga-Partie. Mit dem Sieg beendeten die Hamburger ihre Auswärtsmisere und gewannen erstmals seit August wieder ein Spiel in der Ferne. Zudem sprang das Team von Dieter Hecking mit dem erst dritten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit auf Platz zwei und liegt nur noch einen Punkt hinter Arminia Bielefeld in unmittelbarer Schlagdistanz zur Tabellenführung.