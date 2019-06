Hamilton auf Pole, Bottas Zweiter: Mercedes fährt in Le Castellet davon - Vettel weit abgeschlagen

Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Frankreich eine ernüchternde Qualifikation erlebt und muss im Kampf um die WM in der Formel 1 den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Ferrari-Pilot startet am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) nur vom siebten Platz. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr im Mercedes auf den ersten Platz und setzte die 60. Pole Position mit einem Streckenrekord. Teamkollege Valtteri Bottas wurde Zweiter, Vettels Teamkollege Charles Leclerc wurde Dritter.

Sebastian Vettel hatte mit technischen Problemen zu kämpfen

"Es ist keine einfache Strecke, Valtteri war das ganze Wochenende sehr schnell", sagte Lewis Hamilton nach dem Rennen. "Das Auto ist fantastisch, das Team hat einen hervorragenden Job gemacht." Le Castellet gilt als Strecke, die den Mercedes ganz besonders liegt, entsprechend groß war der Abstand des Teams auf die Verfolger. Deutlich größer etwa als noch in Kanada, als Vettel nur wegen eines Fahrfehlers den Sieg verpasste. "Hier geht es nur um Downforce, dass man möglichst viel Anpressdruck erzeugt", betonte Mercedes-Chef Toto Wolff. Und das schafft der dominierende Rennstall in dieser Saison einfach am besten.

Hinter Leclerc landete Max Verstappen im Red Bull, dahinter platzierten sich die starken McLaren von Youngster Lando Norris und Carlos Sainz. Erst dann folgt Vettel, der im letzten Teil des Qualifyings auch mit technischen Problemen am Getriebe kämpfte. "Das hat uns nicht wirklich eingebremst. In manchen Runden hatte ich ein gutes Gefühl, in manchen dann aber nicht. Leider habe ich am Ende keinen Grip gespürt", sagte Vettel, der auf Leclerc fast eine Sekunde (!) verlor.