Hamilton holt Pole bei Heim-GP - Comebacker Hülkenberg wird 13., Vettel enttäuscht

Rekordsieger Lewis Hamilton startet von der Pole Position in sein Formel-1-Heimrennen in Silverstone. Der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot fuhr in der Qualifikation am Samstag in 1:24,303 Minuten einen Streckenrekord und verdrängte seinen finnischen Teamkollegen Vallteri Bottas mit mehr als drei Zehntelsekunden auf den zweiten Platz. Für Hamilton ist es bereits die siebte Pole in Silverstone. Am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) kann er den Großen Preis von Großbritannien auch zum siebten Mal gewinnen.