Sieg auf dem Nürburgring: Hamilton knackt Schumacher-Rekord - Hülkenberg punktet, Vettel Elfter

Lewis Hamilton hat mit seinem Triumph beim Großen Preis der Eifel den Siegrekord von Michael Schumacher eingestellt. Für den 35 Jahre alten britischen Mercedes-Piloten war es der 91. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere, ebenso viele hatte Schumacher geschafft. Auf den zweiten Platz fuhr am Sonntag auf dem Nürburgring der Niederländer Max Verstappen im Red Bull, Dritter wurde Daniel Ricciardo im Renault.

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas, der von der Pole Position gestartet war, schied in seinem 150. Rennen mit einem Defekt am Silberpfeil schon in der 19. Runde aus. Sebastian Vettel kam im Ferrari beim deutschen Heim-Rennen nicht über Platz elf hinaus und sammelte damit keine Punkte. Landsmann Nico Hülkenberg, der erneut beim Team Racing Point einsprang, raste vom letzten Startplatz auf Platz acht.