Hamilton-Rückkehr in Abu Dhabi wegen Corona offen – Mercedes-Teamchef Wolff gibt Update

Mercedes hofft weiter auf eine rechtzeitige Genesung des mit Corona infizierten Lewis Hamilton für einen Einsatz im Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi. „Wenn die Vorhersage der Ärzte stimmt, könnte er es schaffen, dass er am Donnerstag oder Freitag einen negativen Test haben wird“, sagte Teamchef Toto Wolff am Montag im TV-Sender Sky. Weltmeister Hamilton war am vergangenen Montag zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen. Der 35-Jährige verpasste daher den vorletzten WM-Lauf in Sakhir.

