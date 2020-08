Nächster Sieg für Hamilton: Weltmeister dominiert auch in Spa – Vettel verpasst Punkte-Ränge klar

Nächste Enttäuschung für Ferrari, nächste Show von Mercedes: Weltmeister Lewis Hamilton kommt dem siebten Titel seiner Karriere unaufhaltsam näher. Der Brite sicherte sich beim Großen Preis von Belgien in Spa-Franchorchamps den fünften Saisonsieg im siebten Rennen der Formel-1-Saison. Hamilton, der sich schon am Samstag in überlegener Manier mit einem neuen Streckenrekord die Pole Position gesichert hatte, holte seinen 89. Grand-Prix-Sieg vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Red-Bull-Pilot Max Verstappen.