Hamilton steht auch in Spa auf der Pole Position – Vettel und Ferrari erleben nächstes Fiasko

Sebastian Vettel hat im Qualifying vor dem Großen Preis von Belgien mit Ferrari ein erneutes Debakel erlebt. Der viermalige Weltmeister startet im Rennen am Sonntag in Spa-Francorchamps (15.10 Uhr/RTL und Sky) lediglich vom 14. Platz.

Sebastian Vettel ist einer der größten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Vier Mal wurde der Deutsche, dessen Potenzial früh auch sein Idol Michael Schumacher entdeckte, in seiner Karriere Weltmeister. Er gewann mehr als 50 Rennen und wurde selbst zu einem gefeierten Weltstar, der aber stets bescheiden blieb. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick auf Vettels Karriere. ©

Sebastian Vettel: Seine Karriere in Bildern

Hinter Hamilton landeten dessen Teamkollege, der Finne Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull. Mercedes holte damit in dieser Saison bisher alle Pole Positions. Für Hamilton ist es die 93. seiner Karriere und die fünfte in diesem Jahr. In Spa startet Hamilton zum sechsten Mal von der Pole.