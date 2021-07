Hamilton reagiert auf erneute Verstappen-Kritik nach Silverstone-Crash: "Würde nichts ändern"

Lewis Hamilton hat den Vorwurf von Max Verstappen und Red Bull zurückgewiesen, dass sein Verhalten nach dem Sieg in Silverstone respektlos gewesen sei. Zudem betonte der siebenmalige Weltmeister, dass er das Manöver wieder genauso machen würde. "Ich würde nichts ändern" , sagte der Formel-1 -Superstar am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Ungarn. Auf dem Hungaroring kommt es nach dem folgenreichen Crash zum Wiedersehen und letzten Duell der beiden WM-Rivalen vor der Sommerpause.

"Ich denke, alles, was zu sagen war, wurde beim vergangenen Rennen gesagt" , begann Hamilton bei seiner Fragerunde, ehe er sich aber zu einigen Aspekten doch nochmals äußerte. "Keiner von uns will, dass ein anderer Fahrer verletzt wird", betonte der Brite, nachdem Verstappen mit enormer Wucht in die Reifenstapel gekracht war . Er hatte im Krankenhaus durchgecheckt werden müssen. Dass die Silberpfeile währenddessen Hamiltons Sieg ausgiebig feierten, missfiel Verstappen und den Red-Bull-Bossen.

Die heftige und mitunter rassistische Kritik an ihm in den Sozialen Medien nach dem Sieg, durch den er auf acht Punkte an Verstappen herankam, sei für ihn nichts Neues, erklärte Hamilton. Er habe aber viel Zuspruch bekommen, auch aus der Formel 1. "Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich nicht allein bin in diesem Sport", sagte Hamilton.