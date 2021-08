Hammer-Duelle oder Losglück? Die möglichen CL-Gruppen des FC Bayern, BVB, RB Leipzig und Wolfsburg

Wer gegen wen in der Champions-League? Das ist die spannende Frage, wenn am Donnerstag (18 Uhr/DAZN/ZDF-Livestream/Sky Sport News) in Istanbul der frühere Champions-League-Sieger Michael Essien und der ehemalige serbische Nationalspieler Branislav Ivanović bei der Auslosung der Gruppenphase assistieren. Bei der ersten Etappe auf dem Weg zum Finale am 28. Mai 2022 in St. Petersburg hoffen nicht nur die vier Bundesligisten FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg auf Losglück. Bleibt das aus, drohen gleich zu Beginn Hammer-Spiele und das mögliche Aus.

