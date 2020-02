Nationalspieler Marco Reus reagiert auf Anschlag in Hanau: "Ich wünsche mir eine tolerantere Welt" 

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich nach dem mutmaßlich rechtsradikal motivierten Anschlag in Hanau mit deutlichen Worten für ein tolerantes Miteinander ausgesprochen. "Kein Tor, kein Sieg, kein Titel im Fußball bedeutet mir so viel wie eine offene und friedliche Gesellschaft", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund dem Nachrichtenportal t-online.de: "Ich wünsche mir eine tolerantere Welt, in der kein Platz für Rassismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit ist."

Reus: Toleranz, und Weltoffenheit sind Selbstverständlichkeit

Für ihn sei das seit seiner Kindheit eine Selbstverständlichkeit, versicherte der 30-Jährige. "Toleranz, Respekt und Weltoffenheit sind mir schon früh von zu Hause mit an die Hand gegeben worden", sagte er: "Schon als Kind bin ich im Fußball mit vielen verschieden Nationen und Religionen in Kontakt gekommen, ohne dass man es als kleiner Junge überhaupt bewusst wahrnimmt.

"Den Fußball sieht Reus zudem als ideales völkerverbindendes Element. "Kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens ist so international wie der Sport und der Fußball“, erklärte er: "Ich habe Mitspieler aus der Schweiz, aus Marokko oder Argentinien, ich habe Freunde und Fans auf der ganzen Welt, ich habe andere Länder und Kulturen kennenlernen dürfen."

Tat löst Bestürzung in der Liga aus

Am Mittwochabend hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau aus mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Außerdem tötete er seine Mutter und sich selbst. Die Tat hatte auch Bestürzung in der Bundesliga ausgelöst.

"Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir müssen gucken, dass wir uns möglichst alle dagegen stemmen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick am Donnerstag. Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur in London siegreich, betonte, für "eine weltoffene, tolerante und friedliche Gesellschaft" zu stehen. "Dafür treten wir weiter tagtäglich ein." Auch Vizemeister Borussia Dortmund "trauert um die Opfer des Amoklaufs von Hanau und ist in Gedanken bei allen Angehörigen und Freunden."

Nach der Gewalttat von #Hanau mit elf Toten wird der DFB heute Abend mit Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius und DFB-Integrationsbotschafter Jimmy Hartwig an der offiziellen Mahnwache der Stadt Hanau teilnehmen.

➡️ https://t.co/3uN5R35b85 pic.twitter.com/UMbIdH8ZZO — DFB (Verband) (@DFB) February 20, 2020