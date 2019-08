Schiedsrichter-Boss gibt zu: Bayern-Handspiel gegen Schalke 04 war Elfmeter 

Schiedsrichter-Boss zum Perisic-Handspiel: "Eindeutig zum Ball orientiert"

Jetzt das Fehlentscheidungs-Eingeständnis des DFB - trotz Video-Beweis. So sei das Handspiel von Bayern-Neuzugang Ivan Perisic laut Fröhlich "strafbar" gewesen. In der 63. Minute wehrte der im Strafraum stehende Kroate einen Freistoß von Daniel Caligiuri als Teil der Mauer mit der Hand ab und lenkte den Ball zur Ecke. Zu dem Zeitpunkt stand es 2:0 für die Bayern.

"Der Spieler ist in einer Abwehraktion eindeutig zum Ball orientiert", erklärte der Schiedsrichter-Boss nun. "Der linke Arm wird nach links abgespreizt und von oben nach unten in die Flugbahn des Balles geführt. Die Körperfläche wird dadurch unnatürlich vergrößert. Das ist letztendlich ein strafbares Handspiel, welches in dieser Situation mit Strafstoß zu ahnden ist." Schalke-Trainer Wagner unterstellte Perisic schon direkt nach dem Spiel Absicht: "Da weiß Ivan genau, was er tut. Ganz klarer Elfmeter für mich."