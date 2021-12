Handauflegen reicht nicht: Die Defizite von RB Leipzig sind grundsätzlicher Art

Zwischen Domenico Tedescos Einstieg bei RB und seiner ersten Amtshandlung lagen knappe 48 Stunden. Viel zu wenig Zeit also, um den Problemen der Seinen auf den Grund zu gehen. Die Erste Hilfe sah so aus: Doc Tedesco legte die Hand auf, spürte das fiebrige Verlangen nach kühlendem Ballbesitzfußball und hatte Erfolg. Dass die Gladbacher Fohlen an Möhren kauende Haflinger erinnerten – geschenkt.

„Ein Spiel wie ein Schlag in die Fresse“: So reagieren RB Leipzigs Fans auf das 0:2 gegen Bielefeld

Gegen Bielefeld war es von Anfang an und in jeder Hinsicht zu wenig. In puncto Leidenschaft, Mut, Spritzigkeit. Diese Komponenten hängen eng zusammen mit vorhandener oder fehlender Frische/Systemsicherheit. Hat mit einer zehrenden Vorrunde, dem Hü (Marsch) und Hott (Tedesco) und am Ende auch mit einer ungut langen Verletztenliste und ungleicher Lastenverteilung zu tun. Dass RB länger urlaubt als viele andere Bundesligisten, kann Tedesco nicht gefallen.